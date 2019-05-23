Посольство США предупредило американцев о грабителях, которые в Украине предлагают "выпить"

23 мая, 2019, 21:10

Посольство США в Украине предупредило своих граждан о схеме грабежа иностранцев

Об этом говорится на сайте посольства.

На сайте отмечается, что с жертвами "знакомится до сих пор неизвестный", который представляется туристом, который нуждается в помощи. Позже новый знакомый предлагает выпить, после чего пострадавшие теряют сознание или чувствуют себя плохо и становятся жертвами ограбления.

В дипломатическом представительстве США в Украине отметили, что о соответствующей криминальной схеме сообщают иностранные посетители Украины.