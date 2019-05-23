Посольство США предупредило американцев о грабителях, которые в Украине предлагают "выпить"
23 мая, 2019, 21:10
Посольство США в Украине предупредило своих граждан о схеме грабежа иностранцев
Об этом говорится на сайте посольства.
На сайте отмечается, что с жертвами "знакомится до сих пор неизвестный", который представляется туристом, который нуждается в помощи. Позже новый знакомый предлагает выпить, после чего пострадавшие теряют сознание или чувствуют себя плохо и становятся жертвами ограбления.
В дипломатическом представительстве США в Украине отметили, что о соответствующей криминальной схеме сообщают иностранные посетители Украины.
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