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Espreso.tvОбществоПосольство США предупредило американцев о грабителях, которые в Украине предлагают "выпить"

Посольство США предупредило американцев о грабителях, которые в Украине предлагают "выпить"

Посольство США в Украине предупредило своих граждан о схеме грабежа иностранцев

Об этом говорится на сайте посольства.

На сайте отмечается, что с жертвами "знакомится до сих пор неизвестный", который представляется туристом, который нуждается в помощи. Позже новый знакомый предлагает выпить, после чего пострадавшие теряют сознание или чувствуют себя плохо и становятся жертвами ограбления.

В дипломатическом представительстве США в Украине отметили, что о соответствующей криминальной схеме сообщают иностранные посетители Украины.

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