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Espreso.tvОбществоПорты аннексированного Крыма и РФ впервые стали неприбыльными из-за международных санкций

Порты аннексированного Крыма и РФ впервые стали неприбыльными из-за международных санкций


фото: proezdom
Порты временно оккупированного Крыма и Российской Федерации, находящиеся в черноморском бассейне, в 2018 году впервые понесли убытки на сумму более 760 млн

Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Отмечается, что в 2018 году доходы "Администрации морских портов Черного моря" составляют 359, 6 млн рублей, однако расходы составили 1,1 млрд российских рублей. То есть предприятие впервые за период с 2015 по 2018 годы стало прибыльным, а его убытки в 2018 году составили более чем 760 млн рублей.

Также сообщается, что убыточность морских портов Черного моря является одним из главных результатов "комплексной, скоординированной санкционной политики ЕС, США и Украины".

В состав "Администрации морских портов Черного моря" входят не только морские порты временно оккупированного Крымского полуострова - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта, но и порты Краснодарского края в частности те, что находятся в городах Новороссийск, Сочи, Туапсе, Тамань, Геленджик и Анапа.

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