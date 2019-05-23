Порты аннексированного Крыма и РФ впервые стали неприбыльными из-за международных санкций
Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
Отмечается, что в 2018 году доходы "Администрации морских портов Черного моря" составляют 359, 6 млн рублей, однако расходы составили 1,1 млрд российских рублей. То есть предприятие впервые за период с 2015 по 2018 годы стало прибыльным, а его убытки в 2018 году составили более чем 760 млн рублей.
Также сообщается, что убыточность морских портов Черного моря является одним из главных результатов "комплексной, скоординированной санкционной политики ЕС, США и Украины".
В состав "Администрации морских портов Черного моря" входят не только морские порты временно оккупированного Крымского полуострова - Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта, но и порты Краснодарского края в частности те, что находятся в городах Новороссийск, Сочи, Туапсе, Тамань, Геленджик и Анапа.
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