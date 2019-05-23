Порноактриса, которая судилась с Трампом, обвинила своего адвоката в краже $300 тысяч

23 мая, 2019, 21:02

Порноактриса Сторми Дэниелс обвинила адвоката Майкла Авенатти, который ее защищал в судебных процессах против президента США Дональда Трампа, в мошенничестве и краже

Об этом передает CNN.

Федеральная прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения Авенатти в краже около $300 тыс. аванса Дэниелс от общей суммы контракта за ее книгу о Трампе.

В судебных документах указано, что Авенатти использовал эти деньги на зарплаты сотрудникам его юридической фирмы Eagan Avenatti LLP, арендную плату в размере $3900 за Ferrari; и другие расходы, включая химчистку, авиабилеты, отели и автомобильные услуги.

Прокуроры заявили, что Авенатти, который помог Дэниелс договориться с издательством о $800 тыс. аванса за книгу, поручил литературному агенту отправить две части аванса на свой банковский счет, а не на счет актрисы.

В результате она должна была получить около $300 тыс., но так и не получила. Авенатти говорил Дэниелс, что деньги еще не перечислены, в результате она непосредственно связалась с издателем и все выяснила.

Сам Авенатти отрицает обвинения.

"Никакие деньги, мисс Дэниелс не были присвоены. Она получала юридические услуги на миллионы долларов, мы тратили огромные суммы на расходы. Она непосредственно заплатила всего $100 тыс. за все, что получила. Я с нетерпением жду, когда присяжные заслушают все доказательства и вынесут решение о моей невиновности", - заявил он.

Если Авенатти будет признан виновным по этим эпизодам, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

В начале 2018 газета The Wall Street Journal сообщила, что юрист Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе за молчание $130 тыс. Соглашение было достигнуто непосредственно перед президентскими выборами 2016 года.

Сам Коэн в феврале 2018 г. подтвердил этот факт, однако заявил, что сделал это по собственной инициативе и из собственных средств.

Федеральный суд Калифорнии постановил, что Сторми Дэниелс должна возместить главе Белого дома судебные расходы на сумму 293 тыс. долларов.