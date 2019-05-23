Пентагон направит на Ближний Восток в 10 тысяч военных для противодействия Ирану, - СМИ

23 мая, 2019, 12:14

Министерство обороны США готовится ознакомить Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток в 10 тысяч военных для усиления защиты от потенциальных иранских угроз

Об этом сообщает AP со ссылкой на свои источники.

По данным источников, никакого конкретного решения еще не принято и пока непонятно, Белый дом одобрит отправку всех или только части из предложенных Пентагоном сил.

Как отмечают чиновники, войска будут оборонительными силами. Также будет обсуждаться инициатива о направлении на Ближний Восток дополнительных ракетных комплексов Patriot, а также увеличение числа кораблей в Персидском заливе.

Встреча по планам Пентагона должна состояться в четверг, 23 мая.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана и введение жестких санкций против иранского режима.

Напряженность в отношениях между странами, образовалась в прошлом на фоне выхода США из ядерной сделки Ирана, еще более обострилась после диверсионной атаки на танкеры в Объединенных Арабских Эмиратах в минувшие выходные.

В агентстве национальной безопасности США заявили, что Иран или группы, которые он поддерживает, могут быть причастны к атаке. Неопровержимых доказательств причастности Ирана нет, Тегеран отрицает свое участие в инциденте и призывает провести расследование.

Ранее командующий "Корпуса Стражей Исламской революции" бригадный генерал Хосейн Саламе пригрозил США "ударом в голову" в ответ на любые силовые действия против Ирана.

Напомним, 6 мая США отправили на Ближний Восток ударную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время встречи помощников президента Дональда Трампа по национальной безопасности представил обновленный военный план, предусматривающий отправку 120 тыс. американских военных на Ближний Восток в случае обострения обстановки.

Иран объявил , что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерного соглашения не защитят Тегеран от санкций США.