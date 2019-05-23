Оккупанты обвинили в планировании терактов взятых в плен военных Украины

23 мая, 2019, 22:51

Боевики "ДНР" заявили, что взятые в плен военнослужащие Объединенных сил якобы готовили теракты по заданию военной разведки и СБУ

Об этом сообщается в Telegram-канале Inside Donetsk.

По данным так называемого "МГБ ДНР", основной задачей украинских военнослужащих были "организация и проведение террористических актов" на временно оккупированной территории Донецкой области.

Напомним, что 22 мая в районе Новотроицкого Донецкой области оккупанты захватили грузовик, в котором было восемь украинских военных.