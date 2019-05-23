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Espreso.tvОбществоОБСЕ заметила на Донбассе танки оккупантов

ОБСЕ заметила на Донбассе танки оккупантов


фото: dialog.ua
Российско-оккупационные войска наращивают количество тяжелого вооружения

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС со ссылкой на информацию украинской стороны СЦКК.

"Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что российско-оккупационные войска наращивают количество тяжелого вооружения, прежде всего самоходных гаубиц и танков, на Луганском направлении и не желают адекватно реагировать на выводы международных наблюдателей СММ ОБСЕ. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать определенные Минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения ", - говорится в сообщении.

В частности, СММ ОБСЕ 18 мая зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству Украины районах - две самоходные гаубицы (2С1) и четыре буксируемые гаубицы (Д-30) возле населенного пункта Белое западнее Луганска и восемь буксируемых гаубиц (Д 30) неподалеку неселеного пункта Михайловка.

В то же время 16 мая команда СММ отметила, что в местах размещения отведенного тяжелого вооружения на неподконтрольных правительству территориях Донецкой области до сих пор не хватает 15 минометов (ПM-38, 120 мм) и 17 буксируемых гаубиц (Д-30).

По информации пресс-службы, 18 мая также было обнаружено оружие, которое находится по линиям отвода, но и за пределами выделенных мест хранения - 20 танков (13 единиц Т-64 и семь Т-72) на полигоне близ населенного пункта и 18 буксируемых гаубиц (2A36 «Гиацинт-Б», 152 мм и 2А65 «Мста-Б», 152 мм) на объекте возле населенного пункта Хрустальный.

Как отмечается в сообщении, 20 мая наблюдатели видели восемь танков (Т-64) на полигоне у Круглика, одну самоходную гаубицу (2С1 «Гвоздика», 122 мм) и четыре буксируемые гаубицы (Д-30) на полигоне возле населенного пункта Мирное за 28 км юго-западнее Луганска.

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