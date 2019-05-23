Назначение Богдана главой АП вызвало "некоторые вопросы" в США, - Гербст

23 мая, 2019, 09:14

В Вашингтоне возникли "некоторые вопросы" из-за назначения Андрея Богдана главой Андминистрации Президента

Об этом рассказал экс-посол США в Украине Джон Хербст, передает Укринформ.

Впрочем выводы в США делать по реальным шагам команды президента.

"Назначение Андрея Богдана (на должность главы Администрации Президента Украины, - ред.) вызвало некоторые вопросы. Но важной вещью является политика, а также действия нового президента и его команды", - сказал Хербст.

Так он прокомментировал информацию о том, что спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в разговоре с Зеленским настойчиво рекомендовал не назначать Богдана на должность главы АП.

В то же время, в Госдепе не стали комментировать этот разговора, но отметили, что делегация США на инаугурационных мероприятиях в Киеве, в которую входил Курт Волкер, "провела очень продуктивную дискуссию по широкому кругу вопросов с президентом Зеленским".

Во внешнеполитическом ведомстве США дали понять, что поддерживают продолжение курса Украины на проведение реформ, борьбу с коррупцией и верховенства права.