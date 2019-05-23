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Espreso.tvМирНАТО будет отвечать на кибератаки, а не только обороняться, - Столтенберг

НАТО будет отвечать на кибератаки, а не только обороняться, - Столтенберг

НАТО оставалось наиболее успешным оборонным альянсом в истории потому, что всегда менялось вместе с миром, который менялся вокруг. Это же сейчас происходит с переносом угроз в кибернетическое пространство - НАТО адаптируется к ним
Об этом в четверг на конференции по кибернетической безопасности в Лондоне заявил в генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Текст его выступления опубликован на сайте НАТО.

"В течение 70 лет НАТО защищало наши народы в физическом мире. Сейчас НАТО должно сделать то же самое в кибернетическом мире. Чтобы достичь этого, мы должны быть вооружены новейшими технологиями и в полной мере использовать их преимущества, одновременно сводя к минимуму любые возможные риски", - отметил руководитель НАТО.

Он напомнил, что кибернетические атаки могут быть в такой же степени разрушительными, как и нападения с использованием обычного оружия. Единственная атака может нанести ущерб на миллиарды долларов для экономики стран-союзниц, заблокировать работу глобальных компаний, парализовать критическую инфраструктуру, подорвать демократию демократическую систему и иметь разрушительный эффект для оборонных возможностей.

По словам Столтенберга, со временем эта угроза только растет: кибернетические атаки становятся все более частыми, более сложными и более разрушительными. Их источником являются как государства, так и негосударственные актеры, часто очень отдаленные от места событий.

"НАТО не имеет иммунитета против этого. Мы сталкиваемся с подозрительной активностью против наших кибернетических систем каждый день. С развитием новых технологий кибернетические угрозы станут лишь более опасными, если учитывать системы искусственного интеллекта и машины, которые способны учиться. Эти технологии фундаментально меняют саму природу средств оружия, и это влияние можно сравнить только с последствиями промышленной революции в прошлом", - отметил Генеральный секретарь НАТО.

Он отметил, что Альянс прилагает усилия, чтобы адаптироваться к этой новой реальности. Лидеры стран-союзниц согласились с тем, что кибернетические угрозы могут стать поводом для активации статьи 5 Вашингтонского договора, по которой атака на одного из союзников воспринимается как угроза и атака против всех. Поэтому НАТО рассматривает киберпространство с военной точки зрения, на уровне с сушей, морским и воздушным пространствами.

Столтенберг напомнил, что на Брюссельском саммите НАТО прошлым летом было принято решение создать оперативный центр по защите кибернетического пространства, как один из ключевых элементов военного командования. В этом контексте страны-союзницы согласились координировать деятельность национальных подразделений по кибернетической безопасности и использовать их в ходе операций и миссий Альянса. Эти усилия повысили эффективность НАТО в кибернетическом пространстве.

"Мы сейчас более осведомлены о существующих угрозах и более устойчивы к кибернетическим инцидентам. Ни одна попытка атаки против систем НАТО не имела успеха и не впечатлила наши защищенные сети. Ни одна из таких попыток не нанесла ущерб нашим операциям... Но мы также должны подумать о том, каким образом мы можем сдерживать атаки в кибернетическом пространстве", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что для достижения целей сдерживания и предупреждения кибернетических угроз НАТО должно действовать так, чтобы те, кто намерены совершить кибернетическое нападение, были убеждены: Альянс не ограничится только мерами оборонительного характера, когда подвергается атакам, и будет отвечать на них. «Мы можем и будем использовать весь спектр возможностей, которые есть в нашем распоряжении», - добавил Столтенберг.

Генеральный секретарь напомнил, что лидеры стран НАТО проведут встречу в Лондоне 3-4 декабря текущего года. Во время этого саммита вопрос о кибернетической защите и кибернетическом сдерживании будет среди приоритетов.

Он отметил, что в усилиях по предотвращению кибернетических угроз НАТО активно сотрудничает с Европейским Союзом, что позволяет снижать уровень кибернетической опасности и предотвращать конфликты.

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