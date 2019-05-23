НАБУ сообщил о подозрении экс-чиновникам Укрзализныци

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Начальник и заместитель начальника филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", занимали должности на момент совершения преступления в 2015-2016 годах, говорится в сообщении.

Отмечается, что в декабре 2015 и марте 2016 филиал "ЦЗВ" получила от ООО "Вог Аэро Джет" 30 тыс. тонн дизельного топлива в долг, которые должна вернуть до 1 марта 2016 года, или же оплатить штраф в размере 2 - 2, 7 млн грн за каждый день просрочки.

Отмечается, что возвращать долг филиал начал только 29 марта 2016 г., завершив этот процесс в мае.

Детективы НАБУ считают, что чиновники сознательно затянули с погашением долга, ведь 18 марта 2016 г. уже имели заключенный контракт на поставку дизтоплива. К тому же топливо одолжила филиалу та же самая компания, которая выиграла ее конкурс по поставке, поэтому процесс погашения мог быть довольно быстрым.

Отмечается, что погашать долг начали только после незаконного увеличения цены по контракту, что было предметом расследования НАБУ, которое уже завершено - обвинительный акт в марте 2019 г. по этому эпизоду направлен в суд.

Отмечается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в декабре 2016 года.