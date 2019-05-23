На Евровидении пересчитали голоса из-за скандала с Беларусью

Отмечается, что после пересчета Швеция оказалась на пятом месте, а Норвегия - на шестом. Германия "съехала" с двадцать четвёртого на 25-ю, предпоследнюю позицию, поменявшись местом с Беларусью.

Отмечается, что пересчет голосов не повлиял на тройку лидеров, и победителем остается участник от Нидерландов - Дункан Лоуренс.

Организаторы отметили, что результаты голосования зрителей из 41 страны являются корректными. В языковой союзе жалеют о том, что ошибка не было обнаружено ранее. Они заверили, что пересмотрят процесс подсчета баллов и здийнення контроля над ним, чтобы подобная ситуация никогда не повторилась.

В EBU обнародовали обновленные результаты: Нидерланды (498 баллов), Италия (472), Россия (370), Швейцария (364), Швеция (334), Норвегия (331), Северная Македония (305), Азербайджан (302), Австралия ( 284), Исландия (232), Чехия (157), Дания (120), Кипр (109), Мальта (107), Словения (105), Франция (105), Албания (90), Сербия (89), Сан Марино (77), Эстония (76), Греция (74), Испания (54), Израиль (35), Беларусь (31), Германия (24), Великобритания (11).