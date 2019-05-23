На Донбассе ранен боец ООС, оккупанты потеряли трех боевиков, БМП и грузовик

23 мая, 2019, 07:36

В среду, 22 мая, российские боевики 5 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе дважды - с запрещенного Минскими соглашениями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил в районе Марьинки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Золотого-4, с 82-мм минометов - вблизи Новоалександровки, с гранатометов различных систем - в районе Попасной.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Объединенные силы ответили российским наемникам на каждый обстрел. По данным разведки, 22 мая оккупанты потеряли двух боевиков убитыми, еще одного - ранеными. Также террористы потеряли одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.