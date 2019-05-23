//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Донбассе ранен боец ООС, оккупанты потеряли трех боевиков, БМП и грузовик

На Донбассе ранен боец ООС, оккупанты потеряли трех боевиков, БМП и грузовик

В среду, 22 мая, российские боевики 5 раз обстреляли позиции украинской армии, в том числе дважды - с запрещенного Минскими соглашениями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции Объединенных сил в районе Марьинки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Золотого-4, с 82-мм минометов - вблизи Новоалександровки, с гранатометов различных систем - в районе Попасной.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. Объединенные силы ответили российским наемникам на каждый обстрел. По данным разведки, 22 мая оккупанты потеряли двух боевиков убитыми, еще одного - ранеными. Также террористы потеряли одну боевую машину пехоты и один военный грузовой автомобиль.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 мая, 2019 четверг

22 мая, 2019 среда

больше новостей

23 мая, 2019 четверг

22 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать