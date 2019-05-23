На Донбассе не утихают выстрелы, шесть нарушений режима тишины

23 мая, 2019, 19:04

На Донбассе с начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

Сообщается, что сначала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески - с противотанковых ракетных комплексов; трижды в населенных пунктах Старогнатовка и Чермалык - со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-4.

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На враждебные провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.