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Espreso.tvОбществоНа Донбассе люди в 16 населенных пунктах остались без воды

На Донбассе люди в 16 населенных пунктах остались без воды

Оператор системы распределения выполнил частичное отключение объектов коммунального предприятия "Вода Донбасса" от электроснабжения

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Согласно сообщению, по состоянию на 16:00 23 мая без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов. Сообщается, что от энергоснабжения отключены: насосная "Белокузьминовка", Константиновский район, пос. Белокузьминовка, а также подстанция 35 кВ "Клебан-Бык", Константиновский район, пос. Клебан-Бык. Отмечается, что водоснабжение отсутствует у жителей сел Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитровка, Молочница, Стенки, Ижевка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Степное, Александров-Калиново, Яблоновка, Екатериновка Константиновского района. А также Новгородское, Петровка, Щербиновка Торецкого района.

Сообщается, что, согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии" и Правил розничного рынка электрической энергии, оператор системы распределения должен выполнить требование поставщика "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" и прекратить электроснабжение потребителя, который не выполняет свои обязательства по оплате счетов за электроэнергию.

"Учитывая социальную значимость КП "Вода Донбасса" для Донецкой области, энергокомпания призывает правительство, а именно ответственных за решение вопроса - Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства, НКРЭКП, Минэкономразвития, Минэнерго, Донецке областную государственную администрацию и руководство "Вода Донбасса" принять срочные меры для погашения задолженности", - говорится в сообщении.

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