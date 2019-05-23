Митрополит ПЦУ Александр Драбинко подает в суд на Онуфрия
Об этом сообщает пресс-служба Переяслав-Хмельницкой епархии ПЦУ.
Поводом для иска стало обращение Синода УПЦ Московского Патриархата к тогдашнему президенту Петра Порошенко, в котором отмечается, что Драбинко распространял "сплетни и клевету", а также стал источником "информационной грязи", говорится в сообщении.
"Поскольку в обращении Священного Синода крайне негативно упомянуто мое имя, я обратился с открытым письмом к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и всему епископату Украинской Православной Церкви, в котором указал на безосновательность обвинений и их вымышленный, клеветнический характер", - отметил Александр Драбинко.
Митрополит Александр отметил, что ответа на свое письмо от УПЦ МП он не получил, поэтому решил подать в суд на предстоятеля УПЦ МП Онуфрия (в миру Березовского Ореста Владимировича).
22 мая Печерский суд Киева открыл производство по делу и назначил подготовительное судебное заседание на 29 мая, начало в 15:00, говорится в сообщении.
- Напомним, 19 декабря митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский УПЦ МП Александр (Драбинко) объявил о переходе в Православную церковь Украины.
- Митрополит Винницкий УПЦ МП Симеон (Шостацкий) заявил о переходе в новосозданную Православную церковь Украины.
- Синод УПЦ МП лишил санов митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра и митрополита Винницкого и Барского Симеона, которые приняли участие в Объединительном соборе единой поместной украинской церкви.
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