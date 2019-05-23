Митрополит ПЦУ Александр Драбинко подает в суд на Онуфрия

23 мая, 2019, 19:00

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко подал иск в суд против предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия о защите чести, достоинства и деловой репутации

Об этом сообщает пресс-служба Переяслав-Хмельницкой епархии ПЦУ.

Поводом для иска стало обращение Синода УПЦ Московского Патриархата к тогдашнему президенту Петра Порошенко, в котором отмечается, что Драбинко распространял "сплетни и клевету", а также стал источником "информационной грязи", говорится в сообщении.

"Поскольку в обращении Священного Синода крайне негативно упомянуто мое имя, я обратился с открытым письмом к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и всему епископату Украинской Православной Церкви, в котором указал на безосновательность обвинений и их вымышленный, клеветнический характер", - отметил Александр Драбинко.

Митрополит Александр отметил, что ответа на свое письмо от УПЦ МП он не получил, поэтому решил подать в суд на предстоятеля УПЦ МП Онуфрия (в миру Березовского Ореста Владимировича).

22 мая Печерский суд Киева открыл производство по делу и назначил подготовительное судебное заседание на 29 мая, начало в 15:00, говорится в сообщении.