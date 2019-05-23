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Espreso.tvСпортМОК решил, оставлять ли бокс в программе Олимпиады-2020

МОК решил, оставлять ли бокс в программе Олимпиады-2020


фото: REUTERS
Международный олимпийский комитет определился относительно присутствия соревнований по боксу в программе Олимпийских игр-2020 в Токио

Об этом сообщает Reuters .

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал сохранить бокс в программу Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио (Япония). В то же время было предложено приостановить членство Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) в МОК. Эти решения МОК будет обсуждать на сессии организации, которая состоится с 24 по 26 июня в Лозанне (Швейцария).

22 мая на исполкоме МОК доклад представил специальный комитет под руководством Ненада Лаловича. Комитет занимался расследованием ситуации в AIBA. Ранее стало известно, что долги организации превышают $ 16 млн.

"Решение было принято в интересах бокса и спортсменов. Мы хотим, чтобы спортсмены могли участвовать в Олимпийских играх в Токио. В то же время важно, чтобы в AIBA ощутили последствия своих действий. Мы предложили им путь к снятию санкций, но они должны сделать фундаментальные изменения" , - сказал президент МОК Томас Бах.

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