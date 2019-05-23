Литературную премию ЕС впервые вручили украинке - за роман о близости войны на Донбассе

23 мая, 2019, 08:15

Украинская писательница Гаска Шиян получила Литературную премию Евросоюза за роман "За спиной"

Об этом сообщает Украинский ПЕН-центр .

Роман рассказывает о 27-летней успешной украинке, парню которой приходит повестка в армию. Война заставляет девушку прибегать к переоценке ценностей и принятия сложных решений.

"Этот роман не просто стилистически искусный и зрелый, но и важный для современности, ведь вписывает войну в Украине в универсальный человеческий контекст. Автор переводит эту войну с безопасной рубрики" где-то там на диком Востоке "в тревожную рубрику" здесь, в нашей общей Европе ". Потому что этот конфликт - действительно здесь, на нашем континенте, и он в той или иной степени касается всех нас, европейцев. Гаська Шиян убедительно напоминает: мир, мир насилия и смерти, ран и увечья, молодых вдов и военных госпиталей - совсем рядом, и никто из нас не знает, когда дове деться переступить черту, их разделяет. Современная жизнь, пропитанное технологиями и переполнен информацией, отнюдь не является стабильным и безопасным, чем в прошлые века, а человек - отнюдь не лучше. Однако, как и всегда, есть люди, способные понять и помочь. Роман "За спиной" - о современной Украине, но не только о ней. Он - о нашем псевдобезопасном современном мире, который является сплошь хрупким, начиная от семьи и заканчивая обществами, государствами, глобальными институтами ", - говорится в заключении членов украинского жюри премии.

Авторы-победители премии получают денежное вознаграждение в размере 5 тыс. евро и поддержку от программы "Креативная Европа", направленную на перевод и международное распространение произведений.

Номинантами на премию от Украины также были Виктория Амелина с романом "Дом для Дома" и Маркиян Камыш с повестью "Чормет".