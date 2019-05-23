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Espreso.tvСпортЛомаченко-старший отказался от гонорара за подготовку Усика

Ломаченко-старший отказался от гонорара за подготовку Усика


фото: RingSide24
Украинский тренер по боксу Анатолий Ломаченко отказался взять деньги с Александра Усика за подготовку его к бою с россиянином Муратом Гассиевым

Об этом сообщает Sport Arena .

По информации издания, Ломаченко-старший отказался от гонорара с формулировкой, что он это делал "не ради денег, а ради бокса".

Отец Василия Ломаченко руководил всем тренировочным лагерем Александра Усика.

Победа в этом поединке принесла Усику статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

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