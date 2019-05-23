Ломаченко-старший отказался от гонорара за подготовку Усика
23 мая, 2019, 14:34
Украинский тренер по боксу Анатолий Ломаченко отказался взять деньги с Александра Усика за подготовку его к бою с россиянином Муратом Гассиевым
Об этом сообщает Sport Arena .
По информации издания, Ломаченко-старший отказался от гонорара с формулировкой, что он это делал "не ради денег, а ради бокса".
Отец Василия Ломаченко руководил всем тренировочным лагерем Александра Усика.
Победа в этом поединке принесла Усику статус абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
- Напомним, 7 мая стало известно, что бой Александра Усика с камерунским боксером Карлосом Такама не произойдет 25 мая из-за повреждения украинца.
- 8 мая появилась информация, что восстановление украинского боксера Александра Усика ожидается на сентябрь .
- 10 мая сообщили, что украинский боксер Александр Усик сможет вернуться на ринг раньше, чем ожидалось .
- 13 мая Александра Усика назвали "Ватан" и расспросили о травме .
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