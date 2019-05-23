Командующий ООС призывает ОБСЕ усилить деятельность на Донбассе

23 мая, 2019, 18:07

Командующий Объединенных сил Александр Сирский призвал усилить деятельность СММ ОБСЕ в Украине

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Сегодня, 23 мая, в городе Краматорск состоялась рабочая встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского с представителями стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В ходе встречи генерал-лейтенант Сирский ознакомил иностранных гостей с ситуацией и текущей оперативной обстановкой в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Сирский рассказал о нарушениях режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, обстрелах населенных пунктов, создании препятствий патрулям ОБСЕ со стороны представителей вооруженных формирований РФ, ознакомил с показателями фиксации нарушений размещения вооружения и средств огневого поражения за пределами мест хранения.

Он также продемонстрировал доказательства присутствия российско-оккупационных войск на территории Донецкой и Луганской областей, продемонстрировал образцы оружия РФ, обнаруженного на территории Украины.