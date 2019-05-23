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Espreso.tvОбществоКомандование проверит опрос военных ООС об их отношении к боевикам

Командование проверит опрос военных ООС об их отношении к боевикам

Командование "Север" заявило о назначении служебной проверки в связи с получением распоряжения по опросу военнослужащих об их отношении к боевикам

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Север" в Facebook .

Опрос по отношению военнослужащих к незаконным вооруженным формированиям, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей был создан с целью прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных сил Украины и воплощения предварительных мер на будущее по защите гражданского населения, говорится в сообщении.

Отмечается, что документ сейчас утратил юридическую силу и отменен.

Отмечается, что в нем "допущено искажение информации, которая должна быть направлена на всех граждан Украины без исключения и не должна содержать привлечения военнослужащих".

По этому поводу в ОК "Север" назначена служебная проверка, говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что военнослужащие ВСУ не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях.

 

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