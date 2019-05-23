Коломойский заявил, что не считает Порошенко врагом
Об этом он сказал в интервью УП.
На вопрос, хотел лиПорошенко с ним встретиться, когда он прилетел, Коломойский ответил:
"Нет. Никаких попыток. Я тоже нет, а зачем?" - ответил он.
"Два года без одного месяца. 14 июня 2017. Я его поздравил после этого с безвизом. Когда он у нас был?" - сказал Коломойский на вопрос о том, давно ли он общается с Порошенко.
Также он отметил, что не считает Порошенко своим врагом.
"Отношусь плохо (к Порошенко, - ред.), но враг - это личное. Он не мой личный враг. То, что я плохо к нему отношусь, это не столько то, что он сделал по отношению ко мне, а сколько по отношению к стране. Убил надежды. Второй раз подряд", - отметил он.
"Он меня так, потому что я для него реально враг. А он для меня нет. Потому что я не дал ему избраться. Был одним из тех, кто не дал ему избраться. В его сознании. Что я помогал Зеленскому, что я помогал Тимошенко, что я помогал другим. что я декларировал, что я помогаю всем, кто против него", - подчеркнул он.
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