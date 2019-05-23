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Espreso.tvОбществоКоломойский заявил, что не считает Порошенко врагом

Коломойский заявил, что не считает Порошенко врагом

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не считает пятого президента Украины Петра Порошенко врагом

Об этом он сказал в интервью УП.

На вопрос, хотел лиПорошенко с ним встретиться, когда он прилетел, Коломойский ответил:

"Нет. Никаких попыток. Я тоже нет, а зачем?" - ответил он.

"Два года без одного месяца. 14 июня 2017. Я его поздравил после этого с безвизом. Когда он у нас был?" - сказал Коломойский на вопрос о том, давно ли он общается с Порошенко.

Также он отметил, что не считает Порошенко своим врагом.

"Отношусь плохо (к Порошенко, - ред.), но враг - это личное. Он не мой личный враг. То, что я плохо к нему отношусь, это не столько то, что он сделал по отношению ко мне, а сколько по отношению к стране. Убил надежды. Второй раз подряд", - отметил он.

"Он меня так, потому что я для него реально враг. А он для меня нет. Потому что я не дал ему избраться. Был одним из тех, кто не дал ему избраться. В его сознании. Что я помогал Зеленскому, что я помогал Тимошенко, что я помогал другим. что я декларировал, что я помогаю всем, кто против него", - подчеркнул он.

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