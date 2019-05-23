Коломойский: пью кофе с Портновым и обсуждаю юридические вопросы

23 мая, 2019, 21:00

Портнов помогает Коломойскому в юридических вопросах в течение 20 лет

Об этом Игорь Коломойский заявил в интервью "Украинской правде".

Олигарх заявил, что у него нормальные отношения с Андреем Портновым, бывшим заместителем главы администрции Януковича.

"Портнова видел сегодня. Кофе пили. Обсуждали один юридический вопрос, связанный с зарубежными процессами. Он мне там помогает кое в чем. Он настолько стал сильнее в этом вопросе, когда отбивался от 800 грн, от всех международных санкций, он прошел серьезный путь ", - отметил Коломойский.

По мнению украинского олигарха, сегодня Портнов - это специалист №1 в вопросе, как отбиваться от необоснованных и надуманных обвинений.

"Вы же понимаете, что человека обвинили в том, что он украл свою зарплату в 800 грн", - отметил бизнесмен.

Коломойский отметил, что Портнов помогает ему в юридических вопросах 20 лет. И когда был за границей, то тоже помогал.

"Конечно. Я к нему всегда обращаюсь", - добавил Коломойский.

На вопрос журналиста о делах, в которых сейчас помогает Портнов, ответил:

"Когда я летел из Женевы в Израиль, то я не из Женевы летел. Я из Женевы полетел в Вену, у меня там было несколько встреч. Кроме того, мы с ним встречались, обсуждали важные вопросы, поэтому я полетел в Израиль, а он потом еще несколько раз ко мне в Израиль прилетал ".

Коломойский отметил, что не собирается поддерживать медийным ресурсом Портнова по делам в ГБР, НАБУ, ГПУ на Порошенко и его окружение.

"Я же не директор телеканала. Если то, о чем он говорит, будет стоить информационного повода, то журналисты сами будут показывать", - подчеркнул он.

Коломойский отметил, что не осуждает то, что Портнов сейчас делает в отношении Порошенко.

"Скорее да, морально я на его стороне, очень поддерживаю. А в некоторых вопросах просто поддерживаю. Потому что было несколько ситуаций, в которых Порошенко мог спокойно распорядиться, чтобы Портнова перестали преследовать. А он продолжал преследовать. Лично Порошенко", - отметил Коломойский.