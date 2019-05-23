Гвардиола покинет "Манчестер Сити" ради "Ювентуса", - СМИ

23 мая, 2019, 13:15

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и "Ювентус" достигли договоренности о сотрудничестве

Об этом сообщает Rai Sport .

По информации издания, Гвардиола подпишет контракт 4 июня. Через десять дней на стадионе туринцев состоится официальная презентация 48-летнего специалиста. Экс-тренер "Барселоны" заключит с "Ювентусом" контракт на 4 года и будет зарабатывать 24 млн евро за сезон.

Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года, он дважды приводил команду к победе в чемпионате Англии. В этом сезоне выиграл еще и Кубок Англии и Кубок английской лиги.

В то же время журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шири сообщает, что "Ювентус" намерен пригласить в команду главного тренера "Тоттенхэма" Почеттино. Туринский клуб может заключить 4-летний контракт с Почеттино, который пригласил зарплату 20 млн евро за сезон.

Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи в Лондоне через посредников провел переговоры с президентом лондонцев Дэниэлом Леви. Посредники от имени Паратичи связались с Почеттино, и 47-летний аргентинец ответил согласием на предложение.

Экс-наставник "Юве" Массимилиано Аллегри оставил свой пост по окончании сезона.