Гвардиола покинет "Манчестер Сити" ради "Ювентуса", - СМИ
Об этом сообщает Rai Sport .
По информации издания, Гвардиола подпишет контракт 4 июня. Через десять дней на стадионе туринцев состоится официальная презентация 48-летнего специалиста. Экс-тренер "Барселоны" заключит с "Ювентусом" контракт на 4 года и будет зарабатывать 24 млн евро за сезон.
Гвардиола работает в "Манчестер Сити" с 2016 года, он дважды приводил команду к победе в чемпионате Англии. В этом сезоне выиграл еще и Кубок Англии и Кубок английской лиги.
В то же время журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шири сообщает, что "Ювентус" намерен пригласить в команду главного тренера "Тоттенхэма" Почеттино. Туринский клуб может заключить 4-летний контракт с Почеттино, который пригласил зарплату 20 млн евро за сезон.
Спортивный директор туринцев Фабио Паратичи в Лондоне через посредников провел переговоры с президентом лондонцев Дэниэлом Леви. Посредники от имени Паратичи связались с Почеттино, и 47-летний аргентинец ответил согласием на предложение.
Экс-наставник "Юве" Массимилиано Аллегри оставил свой пост по окончании сезона.
- Напомним, 21 мая стало известно, что туринский "Ювентус" приглашает главного тренера "Лацио" Симоне Индзаги возглавить команду.
- 20 мая уведомила, что туринский "Ювентус" изучал вариант с приглашением на пост главного тренера Юргена Клоппа , который возглавляет "Ливерпуль".
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