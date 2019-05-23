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Espreso.tvМирГреция и Болгария построят газопровод для уменьшения зависимости от Москвы

Греция и Болгария построят газопровод для уменьшения зависимости от Москвы


фото: REUTERS
Премьер-министры Греции и Болгарии Ципрас и Бойко Борисов объявили о начале строительства газопровода, который сможет уменьшить зависимость от газа из России

Об этом сообщает Ekathimerini .

Как отмечается, в настоящее время София получает весь газ из России через один газопровод.

"Болгария начала с Грецией строительство газопровода стоимостью 240 млн евро, который прекратит полную зависимость Балканской страны от российского газа и поможет диверсифицировать поставки газа на юго-востоке Европы", - говорится в сообщении.

Ранее издание EUobserver писало, что Болгария обязалась построить новый газопровод для перекачки российского газа из Турции в Сербию. При этом дипломаты Евросоюза и Соединенных Штатов Америки опасаются, что этот газопровод может усилить зависимость ЕС от газа и "взорвать украинскую безопасность".

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