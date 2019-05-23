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Espreso.tvОбществоГлава Нацбанка не планирует уходить в отставку

Глава Нацбанка не планирует уходить в отставку

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий не планирует уходить в отставку

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Моя команда сплоченная и работает, никто пока не говорил о том, что готов или хочет уйти со своего поста. Мы абсолютно сплоченные, работаем и надеемся, что это также будет одним из признаков финансовой стабильности. Никаких движений в команде НБУ не предвидится" , - заявил он.

Смелый добавил, что пока никакого политического давления на главный банк страны нет.

"Мы не чувствуем сегодня давления на Нацбанк. Мы надеемся, что оставаться независимым институтом, как это прописано в законе", - подчеркнул банкир.

 

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