Глава Нацбанка не планирует уходить в отставку
23 мая, 2019, 14:09
Председатель Национального банка Украины Яков Смолий не планирует уходить в отставку
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Моя команда сплоченная и работает, никто пока не говорил о том, что готов или хочет уйти со своего поста. Мы абсолютно сплоченные, работаем и надеемся, что это также будет одним из признаков финансовой стабильности. Никаких движений в команде НБУ не предвидится" , - заявил он.
Смелый добавил, что пока никакого политического давления на главный банк страны нет.
"Мы не чувствуем сегодня давления на Нацбанк. Мы надеемся, что оставаться независимым институтом, как это прописано в законе", - подчеркнул банкир.
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