Глава Нацбанка не планирует уходить в отставку

23 мая, 2019, 14:09

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий не планирует уходить в отставку

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Моя команда сплоченная и работает, никто пока не говорил о том, что готов или хочет уйти со своего поста. Мы абсолютно сплоченные, работаем и надеемся, что это также будет одним из признаков финансовой стабильности. Никаких движений в команде НБУ не предвидится" , - заявил он.

Смелый добавил, что пока никакого политического давления на главный банк страны нет.

"Мы не чувствуем сегодня давления на Нацбанк. Мы надеемся, что оставаться независимым институтом, как это прописано в законе", - подчеркнул банкир.