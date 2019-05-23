ГФС сообщила, когда начнут действовать новые штрафы для владельцев "евроблях"

23 мая, 2019, 11:22

Новые штрафные санкции за нарушение при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита начнут действовать с 22 августа 2019 года

Об этом сообщает сайт ГФС .

Решение об отсрочке штрафов до 22 августа приняла Верховная Рада в рамках закона от 16 мая 2019 №2725-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в связи с принятием Закона Украины" Об электронных доверительные услуги ". В пунктах 92 и 93 раздела XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины, а также в пункте 1 раздела II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" чис ло 180 заменили на 270.

Таким образом, владельцы "евроблях" получили дополнительное время для растаможивания своих автомобилей без усиленных штрафных санкций.

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С 22 августа вступают в случае превышения допустимого срока использования нерастаможенного транспортного средства на время от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в 85 тыс. грн. Если срок будет превышен более чем на 30 суток, предусматривается штраф в 170 тыс. грн или конфискацию авто.

Кроме того, за передачу транспортного средства, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях предусмотрен штраф в размере 34 тыс. грн (2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан).