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Espreso.tvМирФиларет заверил Варфоломея в поддержке инициатив Епифания, - СМИ

Филарет заверил Варфоломея в поддержке инициатив Епифания, - СМИ


фото: cerkvarium.org
Почетный патриарх Филарет во время встречи с делегацией Константинополя пообещал поддерживать митрополита Епифания как главу ПЦУ

Об этом сообщает Cerkvarium со ссылкой на заявление Фанару.

Встреча состоялась 22 мая в Киеве, Фанар представлял митрополит Галльский Эммануил и второй секретарь Священного синода диакон Григорий.

Как сообщала пресс-служба почетного патриарха, Филарет просил передать благодарность Вселенскому патриарху за томос и подчеркнул желание поддерживать единство Украинской церкви. Однако деталей переговоров пресс-служба Филарета не приводила.

В распоряжении Сerkvarium есть копия пресс-релиза Фанару по факту переговоров с Филаретом.

В частности, почетный патриарх заверил Константинополь, что будет всячески поддерживать митрополита Епифания.

"Он также заверил Всесвятейшего через его представителей в том, что он продолжает поддерживать, несмотря на попытку создания извне атмосферы разъединения, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, который также является его духовным чадом и сохраняет живой интерес к ходу дел Церкви Украины ", - говорится в сообщении Фанару.

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