Филарет заверил Варфоломея в поддержке инициатив Епифания, - СМИ
Об этом сообщает Cerkvarium со ссылкой на заявление Фанару.
Встреча состоялась 22 мая в Киеве, Фанар представлял митрополит Галльский Эммануил и второй секретарь Священного синода диакон Григорий.
Как сообщала пресс-служба почетного патриарха, Филарет просил передать благодарность Вселенскому патриарху за томос и подчеркнул желание поддерживать единство Украинской церкви. Однако деталей переговоров пресс-служба Филарета не приводила.
В распоряжении Сerkvarium есть копия пресс-релиза Фанару по факту переговоров с Филаретом.
В частности, почетный патриарх заверил Константинополь, что будет всячески поддерживать митрополита Епифания.
"Он также заверил Всесвятейшего через его представителей в том, что он продолжает поддерживать, несмотря на попытку создания извне атмосферы разъединения, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, который также является его духовным чадом и сохраняет живой интерес к ходу дел Церкви Украины ", - говорится в сообщении Фанару.
- Напомним, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что распущенная в декабре 2018 Украинская православная церковь Киевского патриархата не является ликвидированной .
- 14 мая на божественную литургию и молебен Филарета пришли четверо из 60 архиереев бывшей УПЦ КП .
- Филарет призывает предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия.
- Филарет также заявил, что не предъявлял бы кандидатуру Епифания на руководителя ПЦУ, если бы знал, что он "пойдет кривыми дорогами" .
- В свою очередь, Епифаний заявил, что никаких обещаний почетному патриарху Филарету перед Объединяющим собором не давал.
- Епифаний анонсировал Священный синод, на котором рассмотрят конфликт в церкви.
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