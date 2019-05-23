Филарет считает, что Варфоломей не мог ставить ему условие невыдвижения

23 мая, 2019, 19:32

В интервью проекта " Радио Свобода " с участием "Голоса Америки" "Настоящее время" он настоял, что обязался не выдвигать свою кандидатуру на руководство новой церкви при посредничестве Порошенко.

Патриарх Филарет подчеркнул, что выдвигал кандидатуру Епифания именно на основании договоренностей: "Мы договорились с президентом и архиереями на нашем соборе, что я выдвигаю кандидатуру Епифания в предстоятели".

"Мне сказали: "Вы откажитесь выдвигать свою кандидатуру", - а я имел на это право и, думаю, был бы избран. Но вселенский патриарх поставил условие: Томос будет, если я откажусь от выдвижения своей кандидатуры", - заявил руководитель официально распущенной УПЦ КП.

"И я согласился. Об этом мы говорили с президентом, с Епифанием, и на архиерейском соборе. Мы говорили, что я отказываюсь, но после получения Томоса я буду управлять этой церковью внутри Украины. А на деле он показывает, что он - предстоятель, а я - никто", - заявил Филарет.

На вопрос, почему попраны договоренности, он ответил: "А это вы у него спросите. Он мне сказал: "Не все от меня зависит".

От кого бы это могло зависеть и почему вселенский патриарх Варфоломей ставил условие не выдвигаться, патриарх Филарет не знает.

"Это он сказал президенту. И требовал от меня подписать бумагу о том, что я отказываюсь от выдвижения своей кандидатуры. Если с точки зрения канонов и свободы, то условия такие ставить невозможно", - добавил почетный патриарх.

"Требовал президент. А от президента требовал патриарх Варфоломей... Я написал, что не буду выдвигать свою кандидатуру на предстоятеля Украинской православной церкви", - сказал Филарет, но отметил, что это не публичный документ, и показывать его отказался.

"Оригинал у вселенского патриарха. Ему передал Порошенко. То есть была договоренность, от которой отказался и президент Порошенко, и митрополит Епифаний. И это нечестно", - заявил Филарет.