Forbes опубликовал свежий рейтинг самых дорогих брендов мира. Инфографика

23 мая, 2019, 14:25

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых дорогих брендов мира в 2019 году

Бренд Apple занял первую позицию в рейтинге самых дорогих в мире брендов по версии журнала Forbes .

Стоимость бренда в 2019 году составляет $ 205, 5 млн.

Эта сумма на 12% больше, чем в 2018 году. Таким образом бренд стал первым в истории, за который придется заплатить больше 200 млн долларов. Apple лидирует в рейтинге уже девятый раз подряд.

В общем технологические компании занимают первые пять ступеней рейтинга. В частности, вторым в списке идет Google ($ 167, 7 млн - на 27% больше показателей 2018). На третьем месте Microsoft ($ 125, 3 млн - рост 20%). Замыкают топ-5 Amazon ($ 97 млн) и Facebook ($ 88,9 млн).

В десятке рейтинга также оказались Coca-Cola ($ 59,2 млн) и McDonald's ($ 43,8 млн).