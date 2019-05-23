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Espreso.tvОбществоForbes опубликовал свежий рейтинг самых дорогих брендов мира. Инфографика

Forbes опубликовал свежий рейтинг самых дорогих брендов мира. Инфографика


фото: youtube
Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых дорогих брендов мира в 2019 году

Бренд Apple занял первую позицию в рейтинге самых дорогих в мире брендов по версии журнала Forbes .

Стоимость бренда в 2019 году составляет $ 205, 5 млн.

Эта сумма на 12% больше, чем в 2018 году. Таким образом бренд стал первым в истории, за который придется заплатить больше 200 млн долларов. Apple лидирует в рейтинге уже девятый раз подряд.

В общем технологические компании занимают первые пять ступеней рейтинга. В частности, вторым в списке идет Google ($ 167, 7 млн - на 27% больше показателей 2018). На третьем месте Microsoft ($ 125, 3 млн - рост 20%). Замыкают топ-5 Amazon ($ 97 млн) и Facebook ($ 88,9 млн).

В десятке рейтинга также оказались Coca-Cola ($ 59,2 млн) и McDonald's ($ 43,8 млн).

  • Напомним, консалтинговая компания Brand Finance составила собственный ежегодный рейтинг самых дорогих брендов в мире . Согласно отчету компании за 2018 год, на первом месте в списке расположился бренд Amazon, стоимость которого оценивается в $ 187, 9 млрд. При этом, стоимость бренда по сравнению с прошлым годом выросла на 24,6%.
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