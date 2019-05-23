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Espreso.tvОбществоЕпифаний созывает Синод ПЦУ

Епифаний созывает Синод ПЦУ


фото: REUTERS
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на 24 мая созывает Священный синод Православной церкви Украины

Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.

"В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного синода Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.

Заседание Синода начнется в 10:00 в Доме митрополита, что на территории Софии Киевской.

После его завершения Епифаний пообщается с журналистами.

Какие вопросы должны рассмотреть на Синоде, не уточняется.

 

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