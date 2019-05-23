Экс-адвокат Трампа был на связи с фирмой, связанной с российским олигархом

"В период между примерно 8 ноября 2016 и 14 июля 2017 записи телефонных звонков показали, что между сотовым телефоном Коэна и генерального директора компании Columbus Nova віполнено более 230 телефонных звонков и проведен обмен 950 текстовыми сообщениями", - говорится в сообщении.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер получил пять ордеров на обыск, прежде чем передать дело Коэна федеральным прокурорам. Содержание этих ордеров было рассекречено по запросу американских СМИ.

Рассекреченные документы показывают, что федеральные прокуроры сначала относились с подозрением к контактам Коэна с Россией и возможным нарушениям закона о регистрации иностранных агентов (FARA), хотя в итоге эти нарушения не стали частью обвинений, по которым Коэн получил трехлетний срок.

Адвокат Коэна, Ленни Дэвис, отказался комментировать информацию о документах.

В декабре 2018 г. суд признал Коэна виновным в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и уклонении от уплаты налогов.

В феврале Коэн, выступая перед Конгрессом, назвал Трампа "мошенником" и "расистом". Он заявил, что президент во время предвыборной кампании продолжал переговоры с Москвой о строительстве небоскреба, хотя по закону не имел на это права. Трамп в ответ обвинил Коэна во лжи. Сейчас Коэн отбывает трехлетний срок за решеткой.