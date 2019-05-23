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Espreso.tvОбществоAir France приостановит рейсы между Киевом и Парижем

Air France приостановит рейсы между Киевом и Парижем

Авиакомпания Air France не будет выполнять рейсы Париж-Киев в сезон зимней навигации 2019/2020

Об этом сообщает портал Avianews .

Последний рейс в Киев в этом году авиакомпания выполнит 26 октября.

Восстановление компанией Air France рейсов Париж-Киев ожидается с 29 марта 2020 с частотой два раза в день.

Сейчас полеты по маршруту Киев-Париж выполняют авиакомпании Air France, МАУ и Aigle Azur. С 11 июня ожидается открытие рейсов Киев-Париж компанией SkyUp.

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