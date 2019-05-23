50 лет до уровня Польши: Всемирный банк оценил перспективы роста экономики Украины
Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.
Как отмечается в специальном докладе Всемирного банка на тему: "Использование потенциала экономического роста Украины", темпы экономического роста в нашей стране остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран.
Так, после 16% совокупного сокращения экономики в 2014-15 годах, экономический рост возобновился до уровня 2,4% в 2016-2017 годах и 3,3% - в 2018 году, пояснили эксперты.
С точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина остается одной из беднейших стран региона, то есть находится на уровне Молдовы, Армении и Грузии, добавили во Всемирном банке.
"ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности, примерно в три раза ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году", - говорится в докладе.
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