50 лет до уровня Польши: Всемирный банк оценил перспективы роста экономики Украины

23 мая, 2019, 17:04

В 2019 году в Украине прогнозируется рост экономики на уровне 2,7%, и чтобы ускорить эти темпы, нужен быстрый прогресс в реализации ключевых структурных реформ. При сохранении существующих темпов стране понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного банка.

Как отмечается в специальном докладе Всемирного банка на тему: "Использование потенциала экономического роста Украины", темпы экономического роста в нашей стране остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран.

Так, после 16% совокупного сокращения экономики в 2014-15 годах, экономический рост возобновился до уровня 2,4% в 2016-2017 годах и 3,3% - в 2018 году, пояснили эксперты.

С точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина остается одной из беднейших стран региона, то есть находится на уровне Молдовы, Армении и Грузии, добавили во Всемирном банке.

"ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности, примерно в три раза ниже, чем в Польше, несмотря на аналогичный уровень доходов в 1990 году", - говорится в докладе.