0 приговоров: Луценко обвинил САП и НАБУ в провале борьбы с коррупцией среди нардепов и чиновников

23 мая, 2019, 12:35

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обвинил НАБУ в провале борьбы с коррупцией категории Б - среди нардепов и чиновников

Об этом Луценко заявил в видеообращении в своем Facebook.

Генпрокурор напомнил, что НАБУ и САП ответственны именно за коррупцией в высших ступенях власти, в то время как ГПУ должна бороться с мелкими коррупционерами.

"Закон создал фактически 2 правоохранительные структуры, которые должны противодействовать коррупции в Украине. Первая - это ГПУ, вместе с Нацполициею, ГФС, СБУ и ГБР имеет противодействовать коррупции категории Б. Это коррупция от председателя сельсовета до заместителя губернатора. При условии, что они украли взяток не более 1 млн грн. Есть другая группа правоохранительных органов, которые отвечают за боротоьбу с коррупцией А. это совершенно независимая от нас САП и подчинено им НАБУ. Категория А - это противодействие коррупции губернатора, депутата Верховной Рады, министров, вице-премьер "интерьеров, премьер инистра - высших должностных лиц государства ", - сказал Луценко.

Генпрокурор перечислил достижения возглавляемого им ведомства и сравнил с достижениями САП и НАБУ за тот же период времени.

"Мы с нашими коллегами 2876 приговоров коррупции - не арест, не отправленные в суд, а приговоров коррупционерам категории Б. Мы совместно вернули государству украденных 125 млрд грн, в том числе более 240 тыс. га украденной у военных и гражданских земли. За те же 3 года они 0 приговоров и 450 млн грн возвращенных в бюджет. САП и НАБУ явно не справились с поставленной задачей. При этом именно НАБУ, которое много говорит, но показывает нулевой результат, руководитель которого назначается указом президента, с моей точки зрения должен ответить за провал борьбы с в сокопоставленою коррупцией первым ", - подытожил Луценко.