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Знаменитый голкипер возвращается из "Арсенала" в "Челси"


фото: skysports.com
Голкипер "Арсенала" Петр Чех вернется в "Челси" и станет спортивным директором лондонского футбольного клуба

Об этом сообщает Sky Sports .

Петр Чех по окончании нынешнего сезона завершит игровую карьеру. Свой последний матч он сыграет в финале Лиги Европы именно против "Челси", которому голкипер отдал большую часть карьеры.

Сразу после этого Чех займет должность спортивного директора "Челси", которая остается вакантной с 2017 года после освобождения Майкла Эменало.

37-летний Петр Чех начал профессиональную карьеру в 1999 году. До 2002 года он выступал в Чехии за "Хмель" и "Спарту", после чего перешел во французский "Ренн".

В 2004 году Чех стал игроком английского "Челси". За лондонский клуб голкипер сыграл 494 матча. В 2015 году вратарь перешел к другому лондонского клуба - "Арсенала", за который до сих пор выступает.

Чех четыре раза выигрывал чемпионат Англии, пять раз - Кубок Англии, трижды - Кубок английской лиги, по одному разу - Лигу чемпионов и Лигу Европы.

За сборную Чехии вратарь провел 124 матча и стал ее рекордсменом по количеству сыгранных матчей.

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