Знаменитый голкипер возвращается из "Арсенала" в "Челси"
Об этом сообщает Sky Sports .
Петр Чех по окончании нынешнего сезона завершит игровую карьеру. Свой последний матч он сыграет в финале Лиги Европы именно против "Челси", которому голкипер отдал большую часть карьеры.
Сразу после этого Чех займет должность спортивного директора "Челси", которая остается вакантной с 2017 года после освобождения Майкла Эменало.
37-летний Петр Чех начал профессиональную карьеру в 1999 году. До 2002 года он выступал в Чехии за "Хмель" и "Спарту", после чего перешел во французский "Ренн".
В 2004 году Чех стал игроком английского "Челси". За лондонский клуб голкипер сыграл 494 матча. В 2015 году вратарь перешел к другому лондонского клуба - "Арсенала", за который до сих пор выступает.
Чех четыре раза выигрывал чемпионат Англии, пять раз - Кубок Англии, трижды - Кубок английской лиги, по одному разу - Лигу чемпионов и Лигу Европы.
За сборную Чехии вратарь провел 124 матча и стал ее рекордсменом по количеству сыгранных матчей.
- Напомним, в январе Петр Чех заявил, что после нынешнего сезона завершает карьеру .
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-