Жуткая травма: тяжелоатлет сломал обе ноги, поднимая 250 кг
22 мая, 2019, 18:00
Российский тяжеловес Ярослав Радашкевич получил перелом обеих ног, пытаясь взять вес 250 кг
Об этом сообщает Eurosport.
Инцидент произошел на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу в российском Хабаровске. Ярослав Радашкевич во время третьей попытки в приседании со штангой пытался взять вес 250 кг, но не справился с ним и получил ужасные травмы. Врачи диагностировали закрытый перелом берцовых костей на одной ноге и перелом голени на другой. Спортсмена ждет длительная реабилитация.
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- Напомним, в апреле американская гимнастка Саманта Чери во время выступления на университетских соревнованиях сломала обе ноги и решила завершить спортивную карьеру.
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