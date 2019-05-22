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Espreso.tvСпортЖуткая травма: тяжелоатлет сломал обе ноги, поднимая 250 кг

Жуткая травма: тяжелоатлет сломал обе ноги, поднимая 250 кг


фото: amur.info
Российский тяжеловес Ярослав Радашкевич получил перелом обеих ног, пытаясь взять вес 250 кг

Об этом сообщает Eurosport.

Инцидент произошел на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу в российском Хабаровске. Ярослав Радашкевич во время третьей попытки в приседании со штангой пытался взять вес 250 кг, но не справился с ним и получил ужасные травмы. Врачи диагностировали закрытый перелом берцовых костей на одной ноге и перелом голени на другой. Спортсмена ждет длительная реабилитация.

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  • Напомним, в апреле американская гимнастка Саманта Чери во время выступления на университетских соревнованиях сломала обе ноги и решила завершить спортивную карьеру.
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