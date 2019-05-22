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Зеленский внес в Раду свой первый законопроект


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса

Соответствующий законопроект размещен на сайте Верховной Рады .

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса зарегистрирован в парламенте и предлагает внести изменения в две статьи Закона. В частности, такие:

1. Часть третью статьи 2 дополнить абзацами следующего содержания:

"Услуги, которые закупаются Центральной избирательной комиссией во время избирательного процесса: по изготовлению, упаковке, доставке избирательных бюллетеней; по перевозке и доставке отправлений, содержащих документацию и материальные ценности, связанные с выборами, с опубликования материалов об организации подготовки и проведения выборов , подлежащих обязательному обнародованию в средствах массовой информации в соответствии с законодательством; телеграфной связи и телекоммуникационных услуг; по предоставлению эфирного времени для размещения материалов, подлежащих ь обнародованию в средствах массовой информации государственной и коммунальной форм собственности в соответствии с законом;
товары и услуги, необходимые для выполнения окружными избирательными комиссиями полномочий по подготовке и проведению выборов в Украине в период избирательного процесса;

товары и услуги, необходимые для подготовки и проведения внеочередных, повторных выборов Президента Украины, внеочередных, повторных, промежуточных выборов народных депутатов Украины, внеочередных, повторных, промежуточных местных выборов;

услуги по поддержке, обслуживанию и модификации Единой информационно-аналитической системы "Выборы".

2. Статью 18 дополнить частью тринадцатой следующего содержания:

"13 Рассмотрение жалоб, касающихся закупок избирательными комиссиями во время избирательного процесса товаров и услуг для подготовки и проведения выборов в Украине, не останавливает проведения процедуры закупок, начало электронного аукциона и ход любых сроков, определенных этим Законом".

В пояснительной записке говорится о том, что законопроект разработан с целью обеспечения организации подготовки и проведения выборов в Украине, а именно осуществления закупок товаров и услуг для таких нужд.

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