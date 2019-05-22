Зеленский подал законопроект с грубыми нарушениями, аппарат ВР помогает исправлять, - Парубий

22 мая, 2019, 12:58

Об этом заявил голова Верховной Рады Андрей Парубий, передает Еспресо.TV .

"До меня дошло обращение, где было отмечено 2 законопроекта для включения в повестку дня сессии. Согласно закону Украины, я безотлагательно подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины. Но параллельно я подал письмо с просьбой уточнить, какие номера законов господин президент хочет , чтобы мы рассмотрели здесь, в Верховной Раде Украины. Один из законопроектов был подан 2:00 назад и он зарегистрирован. Второй был подан в 11:45, но, к сожалению, он был представлен с грубым нарушением регламента, где предусматривалось изменить и избирательную систему и публичные закупки в одном законе ", - сказал Парубий.

По словам спикера Рады, документ пока пытаются исправить для того, чтобы его можно было рассматривать в сессионном зале.

"Мы всеми силами аппаратом сейчас помогаем представителю президента привести в соответствие с законом представление и как только они приведут в соответствие, он тут же будет зарегистрирован", - добавил Парубий.