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Espreso.tvОбществоЗеленский отреагировал на провал изменения избирательного законодательства

Зеленский отреагировал на провал изменения избирательного законодательства

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на провал Радой голосования за законопроект об изменении избирательного законодательства

Об этом он написал в Facebook.

"Дорогие украинцы! Верховная Рада провалила законопроект об изменении избирательного законодательства. Старые политики выбрали старую систему, потому что только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную Раду. Но я убежден, что они ошибаются. И даже в мажоритарных округах вы выберете новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле. Так что? Сделаем их вместе? 21 июля! " - написал он.

 

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