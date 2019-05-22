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Зеленский назначил в Кабмине своего представителя


фото: slovoidilo
22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента в Кабинете министров

Соответствующий указ №314 / 2019 опубликовали на сайте главы государства.

"Назначить ГЕРУСА Андрея Михайловича Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины". - говорится в сообщении.

  • Напомним, что Андрей Герус был членом команды Зеленского и отвечал за направления энергетики, ЖКХ и антимонопольное регулирование.
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