Заработала система автоматического обмена данными между госорганами "Трембита"

22 мая, 2019, 14:45

В Украине заработала система электронного взаимодействия "Трембита", которая позволяет обмениваться данными без участия человека

Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам электронного управления.

"Масштабное внедрение" Трембиты "дает начало неотвратимым изменениям во взаимодействии государственных органов между собой, так и во взаимодействии бизнеса и граждан - с государством. Ведь это - скорость и прозрачность государственных процессов, выливается в экономию времени и рациональное использование бюджетных средств", - отметил председатель Госагентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко.

Он добавил, что это также сделает жизнь украинцев более удобной.

"Им (гражданам - ред.) не придется больше обращаться к одному органу, чтобы взять какую-то справку для другого", - подчеркнул он.

Первый автоматический обмен данными благодаря "Трембита" внедрено между Нацслужбы здоровья (НСЗУ) и Госслужбой по вопросам лекарственных средств и контроля за наркотиками (Гослекслужбой).

"Все процессы переведены в электронную систему здравоохранения. Это обеспечивает прозрачное, рациональное и контролируемое использование бюджетных средств. Автоматический обмен данными между нами и Гослекслужбой является важной частью этого процесса", - пояснил председатель НСЗУ Олег Петренко.

Автоматический обмен данными между НСЗУ и Гослекслужбой упрощает процедуру проверки аптечных учреждений на наличие лицензии и позволяет проверять законность получения аптечными учреждениями возмещения из госбюджета за отпущенные лекарства гражданам в рамках программы, добавил глава НСЗУ.

Читайте также: Что в Украине теперь можно сделать онлайн: Записаться к врачу, оформить субсидию, зарегистрировать бизнес