Законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов уже в Раде, - Рябошапка
22 мая, 2019, 15:27
Законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов уже внесен в парламент
Об этом сказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает Еспресо.TV .
"Законопроект о неприкосновенности народных депутатов тоже уже сегодня в парламенте, парламент мог бы его проголосовать и подготовить ко второму чтению. Тоже парламент избегает этого", - сказал он.
По словам Рябошапки, законопроект о процедуре импичмента президенту готов к внесению в Раду.
- Ранее сообщалось, что команда Владимира Зеленского пообещала отменить неприкосновенность.
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