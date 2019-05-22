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Законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов уже в Раде, - Рябошапка

Законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов уже внесен в парламент

Об этом сказал заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает Еспресо.TV .

"Законопроект о неприкосновенности народных депутатов тоже уже сегодня в парламенте, парламент мог бы его проголосовать и подготовить ко второму чтению. Тоже парламент избегает этого", - сказал он.

По словам Рябошапки, законопроект о процедуре импичмента президенту готов к внесению в Раду.

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