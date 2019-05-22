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Espreso.tvОбществоYouTube не будет показывать точное количество подписчиков

YouTube не будет показывать точное количество подписчиков

YouTube с августа планирует перестать показывать точное количество подписчиков

Об этом сообщается в блоге видеосервиса, передает Укринформ .

"Мы знаем, что количество подписчиков чрезвычайно важно как для владельцев каналов, так и для их поклонников, поэтому мы хотели бы предупредить всех об изменениях за несколько месяцев", - говорится в заявлении.

На данный момент у каналов, которые имеют более тысячи фолловеров, их количество отображается по-разному на ПК и в мобильных приложениях YouTube. В некоторых случаях она сокращается (например, 133К), тогда как в других местах она выводится полностью (например, 133017).

В дальнейшем сервис распространит эту практику на все каналы, на которые подписаны более тысячи пользователей.

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