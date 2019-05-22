Во Франции к психиатру отправили мигранта из России, который планировал самоубийство на Эйфелевой башне

22 мая, 2019, 10:38

Французская полиция направила в психиатрическую больницу вероятного гражданина России, который в понедельник, 20 мая, забрался на Эйфелеву башню и не спускался с нее в течение шести часов

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в полиции.

Личность задержанного не разглашается. Впрочем, ранее французский канал BFM сообщал, что он - гражданин России, который пытался получить во Франции убежище. Как ему удалось преодолеть системы безопасности - неизвестно.

После инцидента Эйфелева башня была закрыта для приема туристов в понедельник. Во вторник мужчина, планировавший самоубийство на Эйфелевой башне, был допрошен в полиции.

Против него могут быть выдвинуты обвинения в незаконном проникновении на территорию объекта культуры