В зоне ООС ранены трое украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Водяного, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Павлополя, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.
В результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. Объединенные силы ответили захватчикам на каждый обстрел.
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