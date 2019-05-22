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В зоне ООС ранены трое украинских военных

Во вторник, 21 мая, российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции Объединенных сил с ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Водяного, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Павлополя, из крупнокалиберных пулеметов - в районе Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шумы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

В результате вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения. Объединенные силы ответили захватчикам на каждый обстрел.

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