В Индийском океане обнаружили огромный подводный вулкан. Полгода назад его не было

22 мая, 2019, 16:00

Ученые обнаружили большой активный подводный вулкан в Индийском океане у восточного побережья острова Майотта

При этом, как пишет Science Alert, еще полгода назад при обследовании региона сейсмологами вулкана не было.

11 ноября 2018 года произошло крупное сейсмическое событие в районе архипелага Майотта в Индийском океане. В результате тысячи сейсмических волн с максимальной силой в пять баллов вместе со странной длиной вибрации более месяца ощущались датчиками по всей Земле.

При этом толчки достаточно быстро закончились, а атипичный низкочастотный сигнал ученые фиксировали примерно каждые 17 секунд в течение 20 минут.

Тогда ученые посчитали, что это явление может быть связано с движением масс магмы под Землей. Эта гипотеза была выдвинута на основе данных GPS, согласно которым Майотта переместилась за 40 месяцев на 60 мм на восток и 30 мм на юг. Создатели гипотезы считают, что движение архипелага и странные вибрации указывают на опустошение одного из гигантских хранилищ магмы под островом, однако для проверки этого предположения необходимы новые исследования.

This is the recording of the ~ 09: 30 UTC Southern Indian Ocean event from Kilima Mbogo, Kenya. The signal has had a highpass filter applied to it at 0.01 Hz, 0.05 Hz, 0.1 Hz & 0.2 Hz respectively. As can be seen the signal is very low frequency @stevenjgibbons @ALomaxNet pic.twitter.com/UnAYW4mf1q - Jamie Gurney (@UKEQ_Bulletin) 11 ноября 2018 г.

В марте ученые частично подтвердили теорию перемещения магмы под Майотта - тогда остров уже начал опускаться примерно на 1 см в месяц - в направлении с движением магмы. Тогда же ученые выдвинули теорию о крупнейшем в истории человечества подводном изверженим, при этом магма из него не достигла морского дна, а пошла в различные отложения.

В результате ученые просто отправились туда, где, согласно расчетам, происходило извержение. На том месте они обнаружили активный вулкан высотой в 800 м, который растягивается на 5 км в поперечнике. Сейсмологи отмечают, что шесть месяцев назад этого вулкана не было.

Данные сейсмометров свидетельствуют о существовании большой магматической камеры в промежутке между 20 и 50 км под поверхностью Земли. При этом шлейф вулканической породы достиг только глубины 2 км, поэтому на поверхности не было видно никаких следов извержения.

Сейчас власти Франции разрабатывают план эвакуации жителей острова Майотта, поскольку на этой территории и дальше происходят подземные толчки.