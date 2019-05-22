В Индийском океане обнаружили огромный подводный вулкан. Полгода назад его не было
При этом, как пишет Science Alert, еще полгода назад при обследовании региона сейсмологами вулкана не было.
11 ноября 2018 года произошло крупное сейсмическое событие в районе архипелага Майотта в Индийском океане. В результате тысячи сейсмических волн с максимальной силой в пять баллов вместе со странной длиной вибрации более месяца ощущались датчиками по всей Земле.
При этом толчки достаточно быстро закончились, а атипичный низкочастотный сигнал ученые фиксировали примерно каждые 17 секунд в течение 20 минут.
Тогда ученые посчитали, что это явление может быть связано с движением масс магмы под Землей. Эта гипотеза была выдвинута на основе данных GPS, согласно которым Майотта переместилась за 40 месяцев на 60 мм на восток и 30 мм на юг. Создатели гипотезы считают, что движение архипелага и странные вибрации указывают на опустошение одного из гигантских хранилищ магмы под островом, однако для проверки этого предположения необходимы новые исследования.
This is the recording of the ~ 09: 30 UTC Southern Indian Ocean event from Kilima Mbogo, Kenya. The signal has had a highpass filter applied to it at 0.01 Hz, 0.05 Hz, 0.1 Hz & 0.2 Hz respectively. As can be seen the signal is very low frequency @stevenjgibbons @ALomaxNet pic.twitter.com/UnAYW4mf1q- Jamie Gurney (@UKEQ_Bulletin) 11 ноября 2018 г.
В марте ученые частично подтвердили теорию перемещения магмы под Майотта - тогда остров уже начал опускаться примерно на 1 см в месяц - в направлении с движением магмы. Тогда же ученые выдвинули теорию о крупнейшем в истории человечества подводном изверженим, при этом магма из него не достигла морского дна, а пошла в различные отложения.
В результате ученые просто отправились туда, где, согласно расчетам, происходило извержение. На том месте они обнаружили активный вулкан высотой в 800 м, который растягивается на 5 км в поперечнике. Сейсмологи отмечают, что шесть месяцев назад этого вулкана не было.
Данные сейсмометров свидетельствуют о существовании большой магматической камеры в промежутке между 20 и 50 км под поверхностью Земли. При этом шлейф вулканической породы достиг только глубины 2 км, поэтому на поверхности не было видно никаких следов извержения.
Сейчас власти Франции разрабатывают план эвакуации жителей острова Майотта, поскольку на этой территории и дальше происходят подземные толчки.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-