В Индии дикая обезьяна искусала 10 человек, один человек умер
22 мая, 2019, 21:06
В Индии дикая обезьяна в течение девяти дней терроризировала местных жителей
Об этом сообщает The Times of India .
В индийском городе Баднавар обезьяна в течение девяти дней нападала на местных жителей, говорится в сообщении.
Первым от нападения животного пострадал 15-летний подросток. В общем дикая обезьяна покусала 10 человек.
Один из пострадавших, 60-летний мужчина, скончался после укуса, так как в больнице не было препаратов от бешенства.
Отмечается, что местные жители, недовольные бездействием местных властей, вынесли тело умершего мужчины на дорогу и заблокировали движение транспорта в знак протеста.
Вскоре полиция поймала обезьяну. О дальнейшей судьбе животного неизвестно, говорится в сообщении.
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