//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Индии дикая обезьяна искусала 10 человек, один человек умер

В Индии дикая обезьяна искусала 10 человек, один человек умер


фото: Times of India
В Индии дикая обезьяна в течение девяти дней терроризировала местных жителей

Об этом сообщает The Times of India .

В индийском городе Баднавар обезьяна в течение девяти дней нападала на местных жителей, говорится в сообщении.

Первым от нападения животного пострадал 15-летний подросток. В общем дикая обезьяна покусала 10 человек.

Один из пострадавших, 60-летний мужчина, скончался после укуса, так как в больнице не было препаратов от бешенства.

Отмечается, что местные жители, недовольные бездействием местных властей, вынесли тело умершего мужчины на дорогу и заблокировали движение транспорта в знак протеста.

Вскоре полиция поймала обезьяну. О дальнейшей судьбе животного неизвестно, говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 мая, 2019 четверг

22 мая, 2019 среда

больше новостей

23 мая, 2019 четверг

22 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать