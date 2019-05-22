В Индии дикая обезьяна искусала 10 человек, один человек умер

22 мая, 2019, 21:06

В Индии дикая обезьяна в течение девяти дней терроризировала местных жителей

Об этом сообщает The Times of India .

В индийском городе Баднавар обезьяна в течение девяти дней нападала на местных жителей, говорится в сообщении.

Первым от нападения животного пострадал 15-летний подросток. В общем дикая обезьяна покусала 10 человек.

Один из пострадавших, 60-летний мужчина, скончался после укуса, так как в больнице не было препаратов от бешенства.

Отмечается, что местные жители, недовольные бездействием местных властей, вынесли тело умершего мужчины на дорогу и заблокировали движение транспорта в знак протеста.

Вскоре полиция поймала обезьяну. О дальнейшей судьбе животного неизвестно, говорится в сообщении.