В Индонезии после выборов президента состоялись массовые протесты, есть погибшие
22 мая, 2019, 13:21
В Индонезии шесть человек погибли и более 200 получили ранения в результате столкновений с силами безопасности после обнародования официальных результатов выборов
Об этом заявил губернатор Джакарты, сообщает The Guardian .
"Шесть человек погибли и 200 получили ранения в результате беспорядков", - говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря Национальной полиции Деди Празетьйо, протесты сторонников кандидата в президенты во вторник усилились. Беспорядки продолжались всю ночь. Полиция применила слезоточивый газ и водометы против протестующих, которые бросались камнями, коктейлями Молотова и горящими снарядами. Был арестован 20 "провокаторов".
Как сообщалось, 17 апреля в Индонезии произошли одновременно президентские, парламентские, региональные и местные выборы. Победителем президентских выборов стал действующий глава государства Joko Видодо.
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