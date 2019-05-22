В Великобритании спасателям пришлось вытаскивать отца из детских качелей

22 мая, 2019, 16:36

В британском городе Ноттингем отца, застрявшего в качелях, пришлось вытаскивать профессиональным спасателям

Об этом пишет Daily Mail .

Человек по имени Пол Кларк гулял с дочкой на детской площадке. Он решил показать ей, как кататься на одной из качелей: сел на аттракцион и раскачался на нем.

Однако после "демонстрации" отец не смог выбраться из узкого кресла-вертолета. Мужчина полчаса пытался слезть с аттракциона, порвал штаны и разбил смартфон. Ему пришлось вызвать спасателей с телефона дочери. Пожарные осторожно открутили ручки "вертолета" и освободили его.