В Великобритании спасателям пришлось вытаскивать отца из детских качелей
22 мая, 2019, 16:36
В британском городе Ноттингем отца, застрявшего в качелях, пришлось вытаскивать профессиональным спасателям
Об этом пишет Daily Mail .
Человек по имени Пол Кларк гулял с дочкой на детской площадке. Он решил показать ей, как кататься на одной из качелей: сел на аттракцион и раскачался на нем.
Однако после "демонстрации" отец не смог выбраться из узкого кресла-вертолета. Мужчина полчаса пытался слезть с аттракциона, порвал штаны и разбил смартфон. Ему пришлось вызвать спасателей с телефона дочери. Пожарные осторожно открутили ручки "вертолета" и освободили его.
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