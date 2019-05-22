В Вашингтоне из тел умерших людей позволят делать удобрения

22 мая, 2019, 10:46

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подписал законопроект, который позволяет использовать останки умерших людей в качестве удобрения

Об этом сообщает AP .

Закон, позволяющий переработку человеческих останков в компост, вступит в силу в мае 2020 года. Одним из главных инициаторов документа стала Катрина Спейд, глава компании Recompose, которая и будет предоставлять услуги экологической альтернативы кремации и захоронения.

Спейд рассказала, что для изготовления компоста тело умершего помещают в стальной контейнер, заполненный люцерной, щепками и соломой. В нем тело разлагается естественным образом около месяца, превращаясь в почву. После этого родственники смогут забрать его себе или пожертвовать в природоохранные организации.

Этот принцип фермеры давно используют для утилизации тел умершего скота. Компост можно будет использовать при посадке цветов, овощей или деревьев. Как отметила Спейд, из останков одного человека может получится в "двух тачек" удобрений.

В отличие от растворения останков на лугу, где используются токсичные химические вещества, или кремации, при которой выделяется около 320 килограммов углекислого газа, компостирования - экологически чистая альтернатива. Стоимость процедуры составит $ 5500.

Как отметил один из авторов законопроекта сенатор штата Джейми Педерсен, таким образом может стать популярным в городах, где не хватает земли на кладбищах. При этом, по словам сенатора, он получает десятки гневных писем от противников этой инициативы. "Они представляют, что мы собираемся выбросить дядю Генри на заднем дворе, а сверху набросать пищевые отходы", - добавил он.