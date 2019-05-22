В Украине начали торговать ценными бумагами США

22 мая, 2019, 11:00

21 мая на фондовой бирже ПФТС прошли первые успешные торги облигациями Департамента казначейства США

Об этом сообщает пресс-служба биржи.

Известно, что заключено и выполнено биржевую сделку по продаже 2460 облигаций Департамента казначейства США.

Стоимость биржевого контракта составила 6549000 грн.

"Это первая биржевая сделка с облигациями иностранного государства за всю историю существования организованного рынка ценных бумаг Украины", - говорится в сообщении.

Вышеупомянутые ценные бумаги были включены в Биржевого списка ПФТС 17 мая.

Это облигации с погашением 31 января 2023. Их номинал - 100 долларов, а доходность - 2,375%.